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رياضة

قرار إنجليزي يؤجل حفل تكريم محمد صلاح في مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد سمير
اعتذر محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن عدم الحضور إلى القاهرة لحضور حفل تكريمه الذي ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته، بعد تتويج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي، لأول مرة بعد غياب 30 عامًا، بعدما حسم المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة محمد صلاح وإخطاره بحفل التكريم، لكن اللاعب أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن أي فرد يغادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود، يتم عزله 14 يومًا، لضمان خلوه من فيروس كورونا.

وقرر اتحاد الكرة، تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز المنتخب أن يتم مع أول تجمع للفراعنة لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.
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