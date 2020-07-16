على غرار محمد صلاح.. أوسمين جوهرة أفريقية فرط بها الزمالك بشكل غريب

لم يكن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي فقط هو الصفقة التي فرط الزمالك لأسباب مجهولة لا يعلمها احد حتى الآن.





فلقد انتشرت تقارير انجليزية تؤكد اهتمام كلًا من اندية "توتنهام، ارسنال وليفربول" بضم الاعب النيجيري "فيكتور اوسمين" نظرًا للمستوى الرائع الذي يقدمه الفتى النيجيري.





يذكر انه في عام 2016 حصل نادي الزمالك على توقيع اللاعب الشاب صاحب ال17 عام حينها "فيكتور اوسمين" بعقد لمدة 3 مواسم مع الفريق الابيض، ولكن سرعان ما فشلت الصفقة لتفضيل مسؤولي الفريق الابيض لضم المهاجم الزامبي "مانويل مايوكا"ورأيتهم للشاب النيجيري بأنه غير قوي للعب في الزمالك.



