انتكاسة شديدة.. بتر قدمي سيدة ويديها بعد تعافيها من كورونا

انتهى الأمر بناجية من فيروس كورونا المستجد إلى بتر يديها وقدميها بعد إصابتها بتسمم الدم بعد أسابيع فقط من تعافيها من فيروس كوفيد -19 .





بدأت أعراض فيروس كورونا المستجد في الظهور على "كارولين كوستر" صاحبة الـ 58 عامًا، وقضت أسبوعين بالغي الصعوبة في مكافحة الفيروس المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





بعد فترة من الشعور بالإعياء ، بدأت الأم تتعافى في البداية ولكن بعد أسابيع قليلة فقط أخذت منعطفًا نحو الأسوأ وتم تشخيصها بإصابة في الصدر.

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ليتم نقل "كارولين" لتشير الفحوصات بأنها أصيبت بتسمم الدم، ودخلت في غيبوبة لمدة شهر تقريبًا، وخلال تلك الفترة تم توجيه تدفق الدم المحدود بجسدها إلى دماغها وأعضائها الحيوية ، بينما تحولت يديها وقدميها إلى اللون الأسود.





مما اضطر الأطباء إلى بتر ساقيها ويديها، وقالت كارولين "لبي بي سي" إن يديها قبل البتر كانتا تشبهان مومياء مصرية.





وتتكيف كارولين الآن مع أسلوب حياتها الجديد بدون يديها وقدميها ، وتأمل في العودة قريبًا إلى عملها في جمع التبرعات لصالح مؤسسات خيرية.















