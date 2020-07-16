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منوعات

شاهد.. 3 سيدات يرشقن موظفي مطار في أمريكا بالهواتف واللافتات المعدنية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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نهى حمدي
اعتدت ثلاث سيدات بالضرب المبرح على موظفي أحد المطارات وقمن برشقهن بالهواتف المحمولة واللافتات المعدنية أمام الركاب الذين كانوا في حالة ذهول مما يحدث.


وقالت الشرطة إن الثلاثة سيدات قمن بهذا الهجوم بعد تأجيل رحلة الطيران الخاصة بهن المتجهة إلى فيلادلفيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وقع الحادث في مطار "فورت لودرديل هوليوود" الدولي، وبحسب شركة الخطوط الجوية الأمريكية "سبيريت" فقد أصيب ثلاثة موظفين بجروح طفيفة.


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فيما قالت الشرطة إن النساء رشقن العمال بأشياء متنوعة، مثل الهواتف والأحذية وزجاجات المياه الكاملة وعلامات الصعود المعدنية والوجبات السريعة.


وقد التقطت كاميرا المراقبة الحادث المروع، والذي يظهر السيدات أمام الكاميرا وهن يرمين أشياءً على الموظفين قبل الذهاب خلف المكتب ومهاجمة أحد الموظفين، فيما حضرت الشرطة وألقت القبض عليهن.


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