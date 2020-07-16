بـ 6 سيناريوهات.. ريال مدريد بطلا لـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.





وقد يحسم فريق ريال مدريد زين الدين زيدان لقب الدوري الإسباني اليوم الخميس، حتى في حالة الخسارة.





ويقدم ريال مدريد مستويات خيالية منذ استئناف الدوري الإسباني في شهر يونيو الماضي، بعد توقف دام نجو 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.



ولعب ريال مدريد 9 مباريات عقب استئناف الدوري، حقق فيهم الفوز جميعا واقتنص صدارة الليجا من برشلونة.









ويستعرض " صدى البلد" سيناريوهات حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني.





1- سيتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا، حال فوزه في مباراة اليوم، بغض النظر عن نتيجة برشلونة مع أوساسونا، التي ستقام في نفس التوقيت.





2- تعادل ريال مدريد في لقاء الليلة، مع تعثر برشلونة أمام أوساسونا سواء بالتعادل أو بالهزيمة، سيذهب اللقب إلى الملكي.





3- هزيمة ريال مدريد مع هزيمة أو تعادل برشلونة أمام أوساسونا الليلة، تعني تتويج ريال مدريد بـ الدوري الإسباني.





4 - هزيمة ريال مدريد في مباراة اليوم، مع الفوز في المباراة المقبلة، تعني تتويجه بلقب الليجا دون أي حسابات آخرى.







5- تعادل ريال مدريد في في المباراتين المقبلتين سيمنحه لقب الدوري الإسباني رسميا بدون النظر إلى نتائج برشلونة.









6- يمكن أن يتوج ريال مدريد بـ الدوري الإسباني بدون حصد أي نقطة من المباراتين المقبلتين، بشرط أن يتعثر برشلونة في إحدي مباراتيه سواء بالتعادل أو الهزيمة.











