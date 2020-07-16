AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ 6 سيناريوهات.. ريال مدريد بطلا لـ الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:19 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال، اليوم، الخميس،  في تمام التاسعة مساء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني. 

وقد يحسم فريق ريال مدريد زين الدين زيدان لقب الدوري الإسباني اليوم الخميس، حتى في حالة الخسارة.

ويقدم ريال مدريد مستويات خيالية منذ استئناف الدوري الإسباني في شهر يونيو الماضي، بعد توقف دام نجو 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.

ولعب ريال مدريد 9 مباريات عقب استئناف الدوري، حقق فيهم الفوز جميعا واقتنص صدارة الليجا من برشلونة.


ويستعرض " صدى البلد" سيناريوهات حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني.

1- سيتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا، حال فوزه  في مباراة اليوم، بغض النظر عن  نتيجة برشلونة مع أوساسونا، التي ستقام في نفس التوقيت.

2- تعادل ريال مدريد في لقاء الليلة، مع تعثر برشلونة أمام أوساسونا سواء بالتعادل أو بالهزيمة، سيذهب اللقب إلى الملكي.

3- هزيمة ريال مدريد مع هزيمة أو تعادل برشلونة أمام أوساسونا الليلة، تعني تتويج ريال مدريد بـ الدوري الإسباني.

4 - هزيمة ريال مدريد في مباراة اليوم، مع الفوز في المباراة المقبلة، تعني تتويجه بلقب الليجا دون أي حسابات آخرى.


5- تعادل ريال مدريد في في المباراتين المقبلتين سيمنحه لقب الدوري الإسباني رسميا بدون النظر إلى نتائج برشلونة.


6- يمكن أن يتوج ريال مدريد بـ الدوري الإسباني بدون حصد أي نقطة من المباراتين المقبلتين، بشرط أن يتعثر برشلونة في إحدي مباراتيه سواء بالتعادل أو الهزيمة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متعة كرة القدم تعود.. صراع شرس بين برشلونة والريال لحصد لقب الدورى الإسبانى

من يفوز بلقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد المستفيق وبرشلونة المتعثر

بعد الفوز على خيتافي.. كم نقطة يحتاجها ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا؟

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اللقب يقترب من الملكي.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. برشلونة يواجه بلد الوليد بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

العثور على أغرب سمكة تشبه الإنسان | شاهد

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال بـ الدروي الإسباني

بعد إعلان خطوبتها.. الجمهور يطارد أمينة خليل

يشمل المتحدث الرسمي و27 سفيرًا.. قرار جمهوري بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر