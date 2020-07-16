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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 26 حالة من العزل في بني سويف

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة عن تعافى 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد منهم 6 من مستشفى الحميات و20 حالة مستشفى الواسطي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

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وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول.

وأكد على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزى على المتابعة المستمرة للمستشفى. 
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