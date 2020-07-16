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فن

نجوى فؤاد: تحية لجيشنا العظيم وكل التقدير للشجاع عبد الفتاح السيسي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:43 م
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نجوى فؤاد صورة لعلم مصر  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

و كتبت نجوي فؤاد : اللهم احفظ هذه البلد ورد كيد الحاقدين تحيه لجيشنا العظيم وكل التقدير للرئيس الشجاع عبد الفتاح السيسي 

كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

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يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى تشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين، ومن إنتاج علاء مرسي.
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