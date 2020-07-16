أخبار الفن.. الجمهور يطارد أمينة خليل بعد إعلان خطوبتها.. عرض القصة الكاملة لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

عبّرت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بالعرض الثاني لمسلسل "شبر ميه"، بعد النجاح الذي حققه العرض الأول للمسلسل، وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ "صدى البلد": "شبر ميه مسلسل اجتماعي أسري مبهج، وهو من الأعمال القريبة لقلبي، كما أنني استمتعت كثيرًا بتقديم شخصية فريدة المحامية ضمن أحداث العمل".

يصادف اليوم، الـ 16 من شهر يوليو عيد ميلاد الفنان احمد السعدني حيث يكمل اليوم عمره الـ 41 عامًا.





وعاش احمد السعدني تجربة صعبة بعد وفاة طليقته امل سليمان العام الماضي في عمر الـ 37، ووجه احمد السعدني رسالة الى طليقته كانت مؤثرة كانت حديث السوسيال ميديا، قال فيها :"عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع اي حد هحس اني عملت حاجه، يوم9/9/2013، حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت الهو وأدرس برضو ميضرش.