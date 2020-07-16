أخبار الفن.. الجمهور يطارد أمينة خليل بعد إعلان خطوبتها.. عرض القصة الكاملة لـ قتيل فيلا نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار صور خطوبتها.
عبّرت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بالعرض الثاني لمسلسل "شبر ميه"، بعد النجاح الذي حققه العرض الأول للمسلسل، وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ "صدى البلد": "شبر ميه مسلسل اجتماعي أسري مبهج، وهو من الأعمال القريبة لقلبي، كما أنني استمتعت كثيرًا بتقديم شخصية فريدة المحامية ضمن أحداث العمل".
احتفلت الفنانة امينه خليل علي طريقة ياسمين صبرى بخطوبتها ونشرت صورة لها برفقة خطبيها وعلقت قائلة : بيضحكني .
يصادف اليوم، الـ 16 من شهر يوليو عيد ميلاد الفنان احمد السعدني حيث يكمل اليوم عمره الـ 41 عامًا.
وعاش احمد السعدني تجربة صعبة بعد وفاة طليقته امل سليمان العام الماضي في عمر الـ 37، ووجه احمد السعدني رسالة الى طليقته كانت مؤثرة كانت حديث السوسيال ميديا، قال فيها :"عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت اني لازم اعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع اي حد هحس اني عملت حاجه، يوم9/9/2013، حب من اول نظره في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس ومعهد فنون مسرحية حيث كنت الهو وأدرس برضو ميضرش.
اعلنت منصة "شاهد" عن عرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP".
نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
تصدرت الفاشونيستا روان بن حسين، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد طلاقها من زوجها الذي قام بضربها وخيانتها.