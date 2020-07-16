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فن

من داخل المسبح.. نيكول سابا تشعل إنستجرام بصورة مع زوجها

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
نيكول سابا و زوجها
نيكول سابا و زوجها
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نيكول سابا مع زوجها يوسف الخال من داخل المسبح، وعلقت على الصورة قائلة: "أيقظني عندما تعود الحياة العادية". 

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- شكلكوا يجنن
- قمرات ربنا يحميكوا
- لايقين علي بعض كتيير

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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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