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ديني

الأزهر: 100% نسبة نجاح طلاب العلوم الإسلامية في نتيجة العينات العشوائية

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:24 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
عقد الأزهر الشريف،  المؤتمر الصحفي لليوم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية - الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٠.

وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عن نتائج تصحيح العينة العشوائية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية وطلاب العلوم الإسلامية.

وقال عباس، إنه المواد التي  تم تصحيحها حتى الآن، لطلاب معهد العلوم الإسلامية، هي: مادة الفقه والنحو والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة والأدبي والنصوص والمطالعة ، ونسب النجاح لطلاب العلوم الإسلامية في هذه المواد 100% .

أما القسم العلمي، فتم تصحيح ، الفقه والقرآن الكريم والحديث والفيزياء ونسب النجاح في الفقه 89،8% وفي القرآن 92،5% وفيث الحديث 95،8% وفي الفيزياء 91،2%.

وفي القسم الأدبي تم تصحيح،الجغرافيا بنسبة نجاح 92،8% والحديث 82،3% والقرآن 80،8% والبلاغة 69،8% والنحو 78،4% والفقه 69،6%.

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