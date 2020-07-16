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فن

معقول لـ فضل شاكر تقترب من 3 ملايين مشاهدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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سعيد فراج

اقتربت  أغنية معقول للفنان فضل شاكر  من حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب" بعد شهر من طرحها. 



تقول كلمات أغنية معقول لـ فضل شاكر: معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. ولا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب ..ولا مرة حسبنا حساب".



نبعد يا هوى .. يا هوى يا هوى .. ياما ياما عشاق .. نسيوا الأشواق .. ضاعوا وصاروا .. بهالعمر اوراق .. ياما كنا نقول .. عاشقين على طول لا لا مش معقول .. تقدر يا فراق".



أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك.




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