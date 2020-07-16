AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين بجنوب سيناء

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:47 م
عودة جلسات المقعد
عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين
Advertisements
ايمن محمد
أناب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اللواء نادر عشماوي السكرتير العام والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء في بدء أولى جلسات "المقعد" التي عقدت اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك لمناقشة وحل مشكلات المستحقات المالية على المستثمرين في قطاعات الكهرباء والضرائب العقارية ومديونيات استغلال الشواطئ.

حيث  أن مقعد جنوب سيناء يعقد بصفة دورية نصف شهرية لحل مشكلات المستثمرين، بالإضافة للقاء المواطنين الدوري، واجتماعات المتابعة الدورية، واللقاءات الجماهيرية التي تتم خلال جولات المحافظ الميدانية بجميع المدن لحل المشكلات على أرض الواقع في وجود المختصين.

يشار إلي أن المقعد جلسة ينتظرها كل مستثمر ورجل أعمال بجنوب سيناء ليتواجد وسط مجموعة من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المختصين والمستشار القانوني بالمحافظة.

وتطرح من خلالها كافة المتطلبات والمشكلات والاستغاثات وتباين المشاعر من غضب وعدم رضا وغيرها وسط سطوة حازمة من آليات تنفيذ القانون.

ويدير الجلسة رجل واحد وهو اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صاحب فكرة  تلك الجلسات ويعتمد فى إدارته على محورين  الأول إعمال روح القانون والثانى عدم المساس بأى حق من حقوق الدولة وتستمر الجلسة لساعات وفى نهايتها ترتسم البسمة على وجوه الجميع بعد حل نسبة كبيرة من المشكلات التى استمرت لسنوات طويلة وقضي على الروتين الحكومى وتحقيق الهدف وهو التيسير على رجال الأعمال من أجل إنجاز مشروعات لخدمة المواطنين.

اقرأ أيضا : 
عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين بجنوب سيناء
عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين بجنوب سيناء
عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين بجنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع الكمامات مجانا بجنوب سيناء وتخصيص 4 مستشفيات لمصابي كورونا

محافظ جنوب سيناء يشدد على المستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا

فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء

لحل مشكلات المستثمرين بمنطقة نبق.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مندوب شركة جلوبال للطاقة

تقنين أوضاع المخيمات وتسيير رحلات طيران لطابا ووضع رؤية سياحية أهم المقترحات خلال لقاء وزيري السياحة والطيران بالمستثمرين

مناطق لوجستية وجامعات وعناصر جذب سياحي.. كواليس اجتماع محافظ جنوب سيناء وجهاز التنمية الداخلية

ترشيحاتنا

فلكي سعودي يعلن موعد عيد الأضحى

بسبب قصة حب .. فلاح ونجلاه يقتلان رجل دين ويمزقان جسده بالمنيا

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

اكتمل النصاب بـ73 صوتاً.. إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي اليوم

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين مباشرة؟.. طبيب يجيب

أول طلب لـ حمزة المثلوثي من كارتيرون فى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحصانة غير دائمة.. هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟

سائح مثير للشغب يسعل في وجه زبائن مطعم بعد ادعائه الإصابة بـ كورونا

لو معندكش تكييف.. 5 طرق للحصول على الهواء البارد بشكل طبيعي