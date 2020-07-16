عودة جلسات "المقعد" الدوري لحل مشكلات المواطنين والمستثمرين بجنوب سيناء

أناب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اللواء نادر عشماوي السكرتير العام والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء في بدء أولى جلسات "المقعد" التي عقدت اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بطور سيناء





وذلك لمناقشة وحل مشكلات المستحقات المالية على المستثمرين في قطاعات الكهرباء والضرائب العقارية ومديونيات استغلال الشواطئ.





حيث أن مقعد جنوب سيناء يعقد بصفة دورية نصف شهرية لحل مشكلات المستثمرين، بالإضافة للقاء المواطنين الدوري، واجتماعات المتابعة الدورية، واللقاءات الجماهيرية التي تتم خلال جولات المحافظ الميدانية بجميع المدن لحل المشكلات على أرض الواقع في وجود المختصين.





يشار إلي أن المقعد جلسة ينتظرها كل مستثمر ورجل أعمال بجنوب سيناء ليتواجد وسط مجموعة من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المختصين والمستشار القانوني بالمحافظة.





وتطرح من خلالها كافة المتطلبات والمشكلات والاستغاثات وتباين المشاعر من غضب وعدم رضا وغيرها وسط سطوة حازمة من آليات تنفيذ القانون.





ويدير الجلسة رجل واحد وهو اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صاحب فكرة تلك الجلسات ويعتمد فى إدارته على محورين الأول إعمال روح القانون والثانى عدم المساس بأى حق من حقوق الدولة وتستمر الجلسة لساعات وفى نهايتها ترتسم البسمة على وجوه الجميع بعد حل نسبة كبيرة من المشكلات التى استمرت لسنوات طويلة وقضي على الروتين الحكومى وتحقيق الهدف وهو التيسير على رجال الأعمال من أجل إنجاز مشروعات لخدمة المواطنين.



