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محافظات

ارتفاع أعداد مرشحي الشيوخ بالقليوبية إلى ٥١ متقدما

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:43 م
محكمة بنها
محكمة بنها
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى ٥١ مرشحا مع غلق باب الترشيح في اليوم السادس للتقدم بالاوراق بمحكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة.


المرشحون الذين تقدموا اليوم هم محمود ابراهيم عودة من الخانكة ومحمد أمام عبدالعزيز من كفر العرب بنها والطبيب احمد عبدالدايم عبدالحق من شبرا الخيمة والطبيب ابراهيم محمد الدهشوري من الرملة بنها وحسن كامل عامر من بنها وعصام حسن من مرصفا بنها وسامح حامد اسماعيل من الخانكة وجميعهم مستقلون وعمرو سعد الزيني من الخانكة.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة تلقت اوراق 43 مرشحا حتي امس بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ 6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتي الان منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمي وواحد بالقناطر الخيرية قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات اليوم.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول والخروج.

كما ألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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