مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسي والجيش المصري لحماية السيادة والأمن القومي

فوض مشايخ وأعيان القبائل الليبية الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل وحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا والدولة المصرية.
وهتف مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في بداية لقائه معهم، مرددين «تحيا مصر عاش السيسي عاش البطل».
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "سعداء بلقاء مشايخ ووجهاء ليبيا، ونتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبي".
وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن الشعب الليبي هو من يحدد مصيره، إذا خلصت النوايا.