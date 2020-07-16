مشايخ وأعيان القبائل الليبية يفوضون السيسي والجيش المصري لحماية السيادة والأمن القومي

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.





ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "سعداء بلقاء مشايخ ووجهاء ليبيا، ونتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبي".



