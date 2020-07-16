نتمنى لكم الخير والسلام .. السيسي: حريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبى
الخميس 16/يوليه/2020 - 05:35 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "سعداء بلقاء مشايخ ووجهاء ليبيا، ونتمنى كل الخير والسلام لليبيا وحريصون على عدم التدخل فى الشأن الليبي".
وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن الشعب الليبي هو من يحدد مصيرة، اذا خلصت النوايا.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.
وتابع الرئيس السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.