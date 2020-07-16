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تعليم

وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:59 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، سينطلق رسميا  يوم السبت 19 يونيو 2021.

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أما عن  امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أنها سوف تنطلق رسميا يوم السبت 29 مايو 2021.

وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021.

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حيث قال وزير التربية والتعليم : سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

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وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.
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