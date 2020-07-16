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ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: إنترنت الأقمار الصناعية Starlink

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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مقال اليوم هو لكل شخص عنده مشكلة مع الإنترنت و يتمنى انترنت أسرع. في أخر المقال هقولكم إزاي ممكن كلنا يكون عندنا انترنت أسرع . لو عملتوا share  للمقال ده ، و كل واحد عمل المطلوب في آخر المقال ، هيكون عندنا كلنا انترنت أسرع و من غير المقولة الشهيرة من خدمة العملاء "اقفل الراوتر وافتح تاني يا فندم" .


أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية . النهاردة مش هيكون مقال للقراءة بس و لكن مقال للتطبيق فعليا .


أول حاجة عايز أوضح بعض النقاط المفيدة لفهم المقال:
- الإنترنت : هو عبارة عن شبكة من الكابلات و الموجات المتصلة ببعضها البعض على الكرة الأرضية . في كمان انترنت عن طريق الستالايت.

- إيلون موسك: هو رجل العصر الواحد و العشرين ولد في أفريقيا الجنوبية صاحب شركة Spacex شركة صواريخ الفضاء  و شركة Tesla وهي شركة سيارات تعمل بالطاقة البديلة (الكهرباء).

- ستارلنك (Starlink ) هي أصغر شركة من شركات إيلون موسك و هي شركة  انترنت بالستالايت. ولكن الإنترنت أسرع و يغطي كل نقطة على الكرة الأرضية . لانه عن طريق الفضاء .
      
شركة Starlink بدأت 2019 بـ 60 قمر صناعي و عايزين يوصلوا لـ 12000 قمر صناعي في المدار . في  13 يونيو 2020 ، وصل عدد الأقمار الصناعية إلى  540 قمرا صناعيا . أخذ إيلون موسك إذنا لإطلاق 42000 قمر صناعي الأرقام دي خاصة بشركة Starlink بس .


مع العلم بأن إجمالي عدد الأقمار الصناعية في العالم منذ بدأ علم الفضاء حتى الآن حوالي 9000 قمر صناعي بس .من الـ 9000 دول ، فيه  5000  قمر صناعي في المدار 2000 قمر صناعي بس يعملوا في الوقت الحالي . 


وضح العلماء أن  التلوث الضوئي هيكون عالي جدا بسبب كميات الأقمار الصناعية الرهيبه في سماء الكرة الأرضية لأن الأقمار الصناعية ممكن رؤيتها بالعين المجردة . لكن إيلون موسك أضاف حاجب الشمس في القمر دا لمنع انعكاس أشعة الشمس. 


الراوتر المخصص لـ انترنت starlink يعمل بطريقة بسيطة جدا و كتب على تويتر "رفيعًا ومسطحًا ، وجسمًا غريبًا مستديرًا على عصا ، ومقبس توصيل ، يشير إلى السماء".


فيه حكومات بلاد من أشهرها الصين عندها حظر على استعمال الإنترنت ، أشهر الأمثلة هو جدار الحماية الصيني العظيم حظر Facebook و Twitter و Instagram و YouTube . يعني كل الحاجات اللي إحنا متعودين عليها تتفتح عادي ، في الصين مقفولة خالص .لكن لا يمكن السيطرة على Starlink من قبل الحكومات لأنها عن طريق الأ قمار الصناعية  لكن الحكومة التي تفرض رقابة على الإنترنت ستحظر على الأرجح جهاز الراوتر نفسه.
 

لكن هل الغرض الأساسي من  Starlink هو انترنت لتغطية العالم بس ؟ الإجابة : لأ . فيه هدف أكبر بكتير ، هو  فيه  تطوير مدينة على كوكب المريخ و كمان لاستخدام نظام الأقمار الصناعية على الكوكب الأحمر . طيب إيه علاقة starlink  و الإنترنت على الكره الأرضية بناء مدينة على كوكب المريخ .  ربح Starlink السنوي هو 30 بليون دولار أمريكي و الربح سيستعمل لبناء المريخ . مع العلم إن ربح أكبر شركة انترنت لغاية دلوقتي هو 1 بليون دولار أمريكي.


فاكرين أول المقال "هيكون عندنا كلنا انترنت أسرع". في صيف 2020 أي وقت من الآن ، Starlink هتعمل نسخة تجريبية "Beta" لعدد من الناس . لو فيه عدد كبير من الناس من بلد واحدة أو بقعة واحدة على الأرض سجلوا أسماءهم . ممكن Starlink تتيح فرصة الإنترنت في البلد دي . فكل اللي عليكم تعملوه ها الدخول على صفحة Starlink و تكتب الإيميل و المنطقة أو البلد . ولو العدد كبير، هتكون المنطقة دي في المرحلة التجريبية لانترنت  Starlink .  


Starlink ليس مجرد مشروع قائم بذاته ، إنه جزء من اللغز يؤدي إلى الهدف الأكبر. إنها ليست نهاية ولكنها تؤدي إلى نهاية ، هذه النهاية هي حضارة على كوكب آخر.
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