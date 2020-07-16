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تعليم

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:25 م
نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية وذلك بمرافقة الدكتور حسام أبو الهدى، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و الدكتور كمال غلاب، وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، و أيمن حلبة، أمين عام الجامعة .




تفقد عطا الله كفاءة أعمال الأحواض السمكية داخل مزرعة جامعة الفيوم، مشيدا بالمتابعة المستمرة لعمليات تنظيف تلك الأحواض وموجها بضرورة الحرص على استمرارية ذلك.


كان  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أكد من قبل أنه لن يتوان عن انشاء وافتتاح كليات تخدم  البيئة والمجتمع الفيومى ، من شأنها فتح فرص عمل وخريجين قادرين على خدمة مجتمعهم.


نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكلية الثروة السمكية
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