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أحد مشايخ ليبيا: الغزو التركي يساعد الخوارج والدواعش

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الشيخ عبد الباسط المحمودي،  أحد مشايخ وحكماء ليبيا، إن ليبيا ومصر عائلة وقبيلة واحدة وأمن ليبيا من أمن مصر.

وتابع المحمودي خلال مداخلة هاتفية بقناة "تن"،: "مشايخ قبائل ليبيا جاءوا اليوم لمصر، لشكر مصر على دعمها للشعب الليبي، وهو موقف ليس بجديد علي الدولة المصرية، موضحا: "مصر وقفت مع الشعب الليبي أثناء الغزو الإيطالي".


ونوه إلى أن الغزو التركي قام بقتل أبناء قبيلة المحاميد عام 1860، وشنق ما يقرب من 75 شيخا من مشايخ القبائل، وقاموا بارتكاب العديد من المذابح في ليبيا، والآن يعاود الكرة، ويحاول احتلال ليبيا، لمساعدة الخوارج والدواعش المطلوبين للعدالة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وكان أكد عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشددًا على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.
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