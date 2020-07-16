بملابس محتشمة.. حنان مطاوع تستعيد ذكريات شهر العسل

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة فى احدث ظهور.



وظهرت حنان مطاوع ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار؛ مرتدية بنطلون قماش باللون الأسود، ومعه كب باللون الابيض بسيطا أبرز جمالها ورشاقتها ونسقت معها حقيبة صغيرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع فى الماكياج على جمالها الطبيعي، وارتدت نظارة شمس سوداء وقامت برفع شعرها.





وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: صورة من ذكريات شهر العسل ".