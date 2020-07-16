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حوادث

إصابة رئيس مباحث منوف بطلق نارى أثناء محاولته القبض على عنصر إجرامي

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:53 م
اطلاق نار
اطلاق نار
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محمد أمين
 أصيب الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف أثناء محاولته القبض علي خارج عن القانون وتم تحرير محضر بالواقعة

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 تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بإصابة الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز منوف بطلق ناري في القدم  أثناء محاولته القبض علي أحد المطلوبين أمنيا 

 وعلي الفور تم انتقال قوة أمنية لمكان الواقعة وتم نقل الرائد خالد مكاوي الي المستشفي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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