توجيهات بمنع التجمعات.. المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.





، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيرس كورونا.





حيث وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كوروناحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين،





وكذلك تكثيف المتابعة على النظافة وعدم تراكم القمامة بالشوارع وتشكيل مجموعات عمل من منظومة النظافة طوال فترة أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة وإزالة الإشغالات من الشوارع وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .





كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، والتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لعرض كميات وفيرة من اللحوم وتوفير السلع الأساسية بأسعار اقتصادية للمواطن البسيط لسد احتياجاته خلال أيام العيد .





فيما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين وكذا التنبيه على مديرى المجازر بضرورة فتح المجازر طوال أيام العيد مجانا والعمل على تنظيم عملية الذبح والكشف عليها .





وأكد محافظ المنوفية على عمل نوبتجيات من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الأعطال المفاجئة، مشددا على عدم قطع التيار الكهربائى أيام أجازة عيد الأضحى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها .





وقد شدد المحافظ على ضرورة الترصد اليقظ لمنع البناء على الاراضى الزراعية خلال إجازة العيد والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص والاعتداء على أراضى أملاك الدولة .





وفى إطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ وجه المحافظ بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي واستكمال احتياجات المقرات بحيث تظهر المحافظة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالشكل والمستوى اللائق بها مشددا على تمهيد وتسوية الطرق والحفاظ على المظهر العام والجمالى للمحافظة .



