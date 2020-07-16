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المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا: فوضنا السيسي لتطهير بلادنا من الاستعمار التركي

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:18 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أهمية اللقاء الذى جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعيان ومشايخ ليبيا، اليوم بالقاهرة، مضيفا أنه مهم جدا لمواجهة العدوان التركى، والإرهاب الذى استعرض علينا بعضلاته بالأسلحة والمعدات على أراضينا.

وتابع المصباحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن الليبيين تأكدوا أنهم يحتاجون لدعم الأشقاء فى مصر لأن الشعبين واحد والمصير مشترك، مشيرا إلى أن الليبيين لديهم جهة شرعية وحيدة وهى البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، وهذا التفويض الذى تم اليوم فى القاهرة للرئيس السيسي وجيش مصر لتطهير الدولة الليبية من المستعمر.

وتابع: "تفويض الليبيين للرئيس السيسى أيضا من أجل إخراج المرتزقة الذين أتى بهم أردوغان إلينا، بجانب تفكيك المجموعات المسلحة، حتى تنعم ليبيا بأمنها وسلامتها، وهذا ما صرح به وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع مشايخ وقبائل ليبيا".
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