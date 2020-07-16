تزايد وتراجع ملحوظ.. خريطة إصابات كورونا في الدول العربية

شهدت عدد من الدول العربية اليوم تباينا ملحوظا فى تسجيلها لإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فهناك دول ارتفع فيها معدلات الإصابة مثل لبنان وسلطنة عمان وسوريا، وأخرى شهدت تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية من بينها السعودية، الإمارات.









ونستعرض خريطة إصابات كورونا فى دول الخليج العربي وسوريا ولبنان









السعودية





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4574 حالة تعافٍ و45 حالة وفاة.









وأوضحت الصحة السعودية أن هناك استقرارًا في الحالات الحرجة وإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.









الكويت





بينما علنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الخميس) تسجيل 791 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 402 حالة.









وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 648 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من «كورونا» 47545 حالة.





سلطنة عمان









أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم (الخميس)، أنه تم تسجيل 1327 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 62 ألفًا و574 حالة.









وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 290 حالة.









وأضافت أن الإصابات تشمل 1008 حالات لعمانيين، و319 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1052 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 40 ألفًا و90 شخصًا.









الإمارات





ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 55,848 حالة.





وتعد هذه الحصيلة هي الاقل منذ 100 يوم تقريبا، حيث سجلت يوم 6 أبريل الماضي، 277 إصابة.









كما أعلنت الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة





شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46,418 .









لبنان









أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان، تسجيل 91 إصابة جديدة، 68 من المقيمين (45 منها مخالطين)، إضافة إلى 23 حالة وافدة من الدول: بيلاروس، ساحل العاج، غانا، ليبيريا، مصر، الكويت وتركيا. كما سجلت حالة وفاة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية





سوريا





شهدت سوريا ارتفاعا ملحوظا فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة شمال سوريا إلى 477 حالة.





وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 477، شفيت منها 140 إصابة وتوفيت 22 حالة".





وفي شمال سوريا، أعلن مخبر الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة "تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 11 حالة".











