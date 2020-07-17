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أخبار العالم

تطور جديد في قضية طارق رمضان حفيد حسن البنا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
خضع، طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، حسن البنا، أمس الخميس، لاستجواب من قبل الادعاء السويسري، بتهمة اغتصاب امرأة باستعمال العنف.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مدعي عام جنيف استمع في محكمة بباريس إلى طارق رمضان المتهم في فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب، ما أخضعه لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا.

واستمرت الجلسة لأكثر من 3 ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات.

وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 باغتصابها واحتجازها في جنيف عام 2008.

كما اتهم طارق رمضان في شهر فبراير 2018 بفرنسا بالإغتصاب و"اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، وتقول المدعيتان هندة عياري و"كريستال" أنهما حصلتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون، على التوالي.

واتهم رسميا في 14 فبراير الماضي، بتهمتين إضافيتين، على خلفية شبهة اغتصاب امرأتين أخريين في 2015 و2016.



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