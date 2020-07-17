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سيارات

نيسان تكشف عن موديل ماجنيت أصغر سيارة كروس اوفر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات اليابانية نيسان بشكل رسمي عن  سيارة ماجنيت والتي تعتبر أصغر كروس أوفر تنتجها الشركة اليابانية

كما تطمح نيسان إلى إنتاج سيارة ماجنيت الإختبارية قبل نهاية العام الجاري على أن تطرح في الأسواق في عام 2021

واستلهمت نيسان التصميم الخارجي لماجنيت الاختبارية من سيارة كيكس التابعة لنفس الشركة وذلك من خلال التشابه في المصابيح الأمامية، فيما تظهر السيارة بشبك أمامي ومصابيح نهارية كبيرة تشعر من يراها بأنها تحمل روح تصميمات داتسون رغم وجود شعار نيسان عليها.

كما أن شركة نيسان موتور اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن صور تشويقية لسيارة ماجنيت الاختبارية التي تنتمي إلى فئة  الاستخدامات المتعددة 

ويتميز هذا الطراز بخياريت من المحركات الاول وهو الإصدار القياسي سيكون محرك من ثلاثة إسطوانات بسعة 1.0 لتر تنفس طبيعي ويولد  قوة 72 حصان مثل المحرك الذي يتسخدم في موديل رينو تيربو .
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ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات كما تتوفر نيسان ماجنيت بناقل حركة أوتوماتيكي بشكل اختياري للطراز القياسي .

 أما المحرك الثاني أكثر قوة وسيكون مكونًا من محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو بسعة 1.0 لتر وبقوة 95 حصان مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو CVT.

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