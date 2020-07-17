نيسان تكشف عن موديل ماجنيت أصغر سيارة كروس اوفر



كما أن شركة نيسان موتور اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن صور تشويقية لسيارة ماجنيت الاختبارية التي تنتمي إلى فئة الاستخدامات المتعددة



ويتميز هذا الطراز بخياريت من المحركات الاول وهو الإصدار القياسي سيكون محرك من ثلاثة إسطوانات بسعة 1.0 لتر تنفس طبيعي ويولد قوة 72 حصان مثل المحرك الذي يتسخدم في موديل رينو تيربو .

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ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات كما تتوفر نيسان ماجنيت بناقل حركة أوتوماتيكي بشكل اختياري للطراز القياسي .



أما المحرك الثاني أكثر قوة وسيكون مكونًا من محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو بسعة 1.0 لتر وبقوة 95 حصان مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو CVT.



