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أخبار البلد

من بينها واتس آب.. التنمية المحلية تخصص 4 وسائل لتلقي شكاوى المواطنين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:11 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وفرت وزارة التنمية المحلية ، أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكافة الطرق التى تناسبهم وعلى رأسها تخصيص رقم " الواتس أب " وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo), والخط الساخن (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

وطالب وزير التنمية المحلية ، فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك.
 
وكان قد شهد شهر يونيو الماضى  زيادة فى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة مقارنه بشهر مايو بأكثر من 6 آلاف رسالة حيث استقبلت المبادرة خلال شهر يونيو  16239 رسالة منها 2690 شكوى تم الرد على 2132 شكوى منها بنسبة 79,3%.

وكانت أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هى ( البحر الاحمر – البحيرة – الفيوم – الدقهلية - القليوبية).
 
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