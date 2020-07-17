بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

nissan ariya

nissan ariya





nissan ariya الدفع الرباعي يمكنها التسارع الي 100 كم في الساعة في 7.5 ثانية مع سرعة قصوي 159 كم / ساعة. أما نسخة نسخة الدفع الرباعي بمحركين مزدوجين فسيمكنها التسارع في 5.1 ثانية وتصل إلى 200 كم / ساعة.





تأتي السيارة nissan ariya بمدي 483 كم في النسخ ذات الدفع الثنائي مع بطارية 90 كيلووات في الساعة التي تبلغ سعتها القابلة للاستخدام 87 كيلووات في الساعة. وستكون هناك أيضًا بطارية أصغر بقدرة 65 كيلووات في الساعة.

nissan ariya

اعلنت شركة نيسان اليابانية عن طرح السيارة أرياالجديدة الكروس أوفر وهي الكهربائية وقد قدمت لأول مرة كسيارة تجريبية في نهاية أكتوبر 2019 خلال معرض طوكيو للسيارات والان تم طرحها.وتأتي السيارةالدفع الثنائي والرباعي مع محرك كهربائي واحد أو محركين ، وستأتي النسخة بمحركين كهربائيين ونظام دفع ثنائي 215 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران ، بينما ستأتي نفس النسخة مع دفع بالعجلات الاربعة بقوة 389 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر.تأتي السيارةبنظام اليكس مع امكانية التحديث عن بعد لأول مرة في سيارات نيسان مع شاشات مزدوجة 12.3 بوصة ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. كما ستضم السيارة أحدث التطورات التي طرحتها الشركة فيما يتعلق بأنظمة السلامة ، مع نظام ProPILOT Assist 2.0 الذي يوفر القيادة خيار القيادة الذاتية في بعض الاحيان .