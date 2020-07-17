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سيارات

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:00 م
nissan ariya
nissan ariya
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اشرف عطية
اعلنت شركة نيسان اليابانية عن طرح السيارة أريا nissan ariya الجديدة الكروس أوفر وهي الكهربائية وقد قدمت لأول مرة كسيارة تجريبية في نهاية أكتوبر 2019 خلال معرض طوكيو للسيارات والان تم طرحها.


وتأتي السيارة nissan ariya الدفع الثنائي والرباعي مع محرك كهربائي واحد أو محركين ، وستأتي النسخة بمحركين كهربائيين ونظام دفع ثنائي 215 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران ، بينما ستأتي نفس النسخة مع دفع بالعجلات الاربعة بقوة 389 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر.

nissan ariya الدفع الرباعي يمكنها التسارع الي 100 كم في الساعة في 7.5 ثانية مع سرعة قصوي 159 كم / ساعة. أما نسخة نسخة الدفع الرباعي بمحركين مزدوجين فسيمكنها التسارع في 5.1 ثانية وتصل إلى 200 كم / ساعة.

تأتي السيارة nissan ariya بمدي 483 كم  في النسخ ذات الدفع الثنائي مع بطارية 90 كيلووات في الساعة التي تبلغ سعتها القابلة للاستخدام 87 كيلووات في الساعة. وستكون هناك أيضًا بطارية أصغر بقدرة 65 كيلووات في الساعة.


تأتي السيارة nissan ariya بنظام اليكس مع امكانية التحديث عن بعد لأول مرة في سيارات نيسان مع شاشات مزدوجة 12.3 بوصة ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. كما ستضم السيارة أحدث التطورات التي طرحتها الشركة فيما يتعلق بأنظمة السلامة ، مع نظام ProPILOT Assist 2.0 الذي يوفر القيادة خيار القيادة الذاتية في بعض الاحيان .

 
بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور
بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور
بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور
بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور
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