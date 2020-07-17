معالجة نفسية: الشخص المتنمر يشعر أنه الأقوى

قالت الدكتورة هالة عفت مدرب تنمية بشرية ومعالج نفسي، إن التنمر انتشر فى السنوات الأخيرة، موضحًا أن الدولة أطلقت مشروع قانون لمعاقبة الشخص المتنمر.





وأضافت هالة عفت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن التنمر موجود فى جميع الأماكن فى البيت و العمل و البيت و الشارع.





وأشارت إلى أن الشخص المتنمر يشعر أنه الأقوى، فقد نجد المدير فى الشغل أو الصديق فى المدرسة، فالتنمر من الممكن أن يكون لفظي و جسدي، و ألكتروني.





ولفتت إلى أن نشر الشائعات من أساليب التنمر، فنجد بعض الأشخاص تقوم بنشر أشياء ليس لها علاقة بالواقعة، وتهدد أشخاص أخرين.





وأوضحت أن أولياء الأمور من الممكن أن يتنمروا على ابنائهم بدون وعي، موضحة " نجد بعض أولياء الأمور تقول لـ اولادها انت فاشل .. ابن عمل أفضل منك وهكذا".



