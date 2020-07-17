حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بـ الخصوص

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حملة موسعة لازالة الاشغالات والاعلانات المخالفة. وقال تابع اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص ان الحملة استهدفت الاعلانات المخالفة بمختلف شوارع المدينة حيث تم ازالتها وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحية اخرى قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بتنظيم حملة لتهذيب ورى الأشجار والحدائق بالشوارع والطرق حفاظا على المنظر الجمالي والحضارى للمدينة.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن حملات النظافة والتطهير ورى الأشجار والحدائق وتهذيبها مستمرة بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين الذين نعمل على رضائهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.





وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والطرق وأيضا الحفاظ على الأشجار والحدائق وعدم إلقاء مخلفات وقمامة داخل أحواض الأشجار.





كانت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، تفقدت وحدة المتغيرات المكانية بمدينة الخانكة وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.