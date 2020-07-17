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أخبار العالم

مرشح السعودية لـ التجارة العالمية: إصلاح المنظمة ليس خيارا بل ضروريا جدا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:20 م
محمد التويجري
محمد التويجري
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محمود نوفل

أعرب مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب مدير منظمة التجارة_العالمية ، محمد التويجري ، عن رغبته الكبيرة في قيادة المنظمة خلال الفترة القادمة حيث قال " أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء".

وفي كلمته أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية أكد محمد التويجري أن : العالم يمر بتغيرات كبيرة جدًا أثرت على انسياب التجارة ، مشيرا الي ان المنظمة تعاني حالة ركود وأن الإصلاح ليس خيارًا بل ضروري جدًا.

وبيًن التويجري أمام المجلس العمومي للمنظمة أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام لافتا الي ان هناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية.

وشدد التويجري علي ان دور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد ، لافتا الي ان المؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية.

كما أكد مرشح المملكة لمنظمة التجارة العالمية ان القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلًا ، مطالبا بأن يكون إعادة الثقة في المنظمة على رأس أولويات المدير العام القادم.

كما قال التويجري : من المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعًا على جميع الملفات الحالية والمستقبلية حيث أن التجارة الإلكترونية ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع وللمنظمة دور هام في ذلك.

وإختتم مرشح المملكة في كلمته أمام الجمعية العمومية لمنظمة التجارة العالمية قائلا :يجب أن لا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر.

ويدخل التويجري المنافسة لشغل منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
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