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أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال شرق افريقيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:39 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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نورهان خفاجي
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مي عبد الحليم، المدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك في مصر وشمال شرق افريقيا، والتي تعد من كبري الشركات الأمريكية العاملة في مجال الصناعة، وثاني أكبر شركات العالم حسب التقييم الأخير لمؤسسة فوربز.

حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الخطط الاستثمارية الحالية للشركة وكذلك استراتيجياتها المستقبلية، والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية بهدف التوسع في أنشطتها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب: يأتى هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المستمر مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري لتقديم كافة اوجه الدعم الحكومي لها، لما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، لرفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج،  وتوفير فرص العمل. 

واستعرضت شركة "جنرال إلكتريك" استثماراتها داخل مصر، حيث تعمل الشركة في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ولديها اليوم حوالي 450 موظفا يعملون على توفير الطاقة لما يزيد عن 20 مليون منزل مصري، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم أكثر من 15 ألف تقنية في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الشركاء في قطاع الطيران من خلال أكثر من 120 محركا من تطوير "جنرال إلكتريك"، فضلًا عن اعمال الشركة في رفع كفاءة وانتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي والحلول الذكية.

بدوره قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكيد على أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تعمل على تحقيق النمو المستهدف بما يتفق مع أهداف الدولة ويحفز من معدل النمو الاقتصادي. 

وقد اشادت المدير التنفيذي لشركة جنرال اليكتريك بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا، والجهد الذي تبذله الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام كافة المستثمرين، كما استعرضت عددا من المشروعات الجديدة التي تنوى الشركة تنفيذها في مصر والتي من شأنها دعم منظومة الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة وانتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي.
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