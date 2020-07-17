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محافظات

إزالة 353 حالة تعد علي أراضي الدولة في المنوفية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:49 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد أمين
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ (353) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات.


وأشار "أبو ليمون"، إلى أنه تم تنفيذ 188 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13 ألفا و 773 م2، وتنفيذ 165 حالة تعدعلى الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 153 فدانا و 19 قيراطا 
و19سهما بمختلف جهات الولاية ، ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الخميس إزالة 9 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة علي مساحة ألف و 875 م2 .

جدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، وكذا  الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.

يأتي ذلك في اطار المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع مخالفات البناء والتصدي بكل حزم للمخالفين لاسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
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