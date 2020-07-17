إزالة 353 حالة تعد علي أراضي الدولة في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ (353) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات.





وأشار "أبو ليمون"، إلى أنه تم تنفيذ 188 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13 ألفا و 773 م2، وتنفيذ 165 حالة تعدعلى الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 153 فدانا و 19 قيراطا

و19سهما بمختلف جهات الولاية ، ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الخميس إزالة 9 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة علي مساحة ألف و 875 م2 .





جدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، وكذا الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.



