السيسي: سنواجه أى تحرك يضر بالأمن القومي ومصر لديها اقوى جيش بالمنطقة.. فيديو

واشار السيسى الى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.





وأوضح الرئيس السيسي، أن هدف مصر الرئيسي هو الدعوة للسلام، واستكمال مرحلة التفاوض، وأن تتوقف مرحلة القتال.



