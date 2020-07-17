أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 20 حبة من اللوز بشكل يومي ؟

اقرأ أيضا

1- يحسن صحة الجهاز الهضمي

تبين أن تناول 20 حبة لوز كل يوم ينتج عنه تغيرات كبيرة في ميكروبات الأمعاء، و تعمل البكتيريا المعوية الصحية ، مثل حمض اللاكتيك والبكتيريا المشبعة ، على الحفاظ على حاجز معوي قوي يحافظ على البكتيريا السيئة.

2-يمنحك شعور الشبع لفترة أطول

تناول اللوز يعتبر وجبة مثالية لتلبية رغبات الوجبات الخفيفة ومنع الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، و يعمل البروتين والألياف والدهون معًا للحفاظ على شعورك بالشبع .





3-غني بالريبوفلافين

الريبوفلافين هو عنصر غذائي مهم يساعد في منع بعض المشاكل الجسدية ، بما في ذلك الصداع النصفي ، حب الشباب ، تقلصات العضلات ، متلازمة النفق الرسغي ، سرطان عنق الرحم ، وبعض اضطرابات الدم ، ويمكنك الحصول عليه إذا تناولت 20 حبة لوز في اليوم لتحصل على الكمية التي يحتاجها جسمك من هذه المادة .

4-يزيد عملية التمثيل الغذائي

يحتوي 20 حبة لوز أيضًا على كميات من فيتامينات ب المعقدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي ، الثيامين والنياسين وفيتامين ب 6 والفولات ، كما أن الأبحاث تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للوز يوفر زيادة تصل إلى تزيد معدل التمثيل الغذائي بنسبة 15% . وهذا يؤدي إلى زيادة حرق الدهون والخصر .

5-يحافظ على قوة العظام

يمكن أن يساعد تناول 20 حبة لوز يوميًا في الحفاظ على عظامك قوية، و القيام بذلك يوفر حوالي 20٪ من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم والفوسفور، وتعمل هذه العناصر الغذائية معا لزيادة كثافة العظام .