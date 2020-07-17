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مرأة

أفضل نوع مكسرات.. اللوز علاج للعظام والمعدة والمناعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:22 م
فوائد اللوز
فوائد اللوز
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رشا عوني
يعتبر اللوز من أكثر أنواع المكسرات الصحية والتي ينصح بها دومًا الأطباء لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مختلفة، كما أنه ينصح بتناوله في حميات الريجيم المختلفة ، ويعد من التسالي الصحية التي يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي . 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 20 حبة من اللوز بشكل يومي ؟ 

نصح موقع manukafeed بتناول حفنة من اللوز للاستفادة منها بشكل مستمر، إليك ابرز فوائد اللوز .. 

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1- يحسن صحة الجهاز الهضمي 

 تبين أن تناول 20 حبة لوز كل يوم ينتج عنه تغيرات كبيرة في ميكروبات الأمعاء، و تعمل البكتيريا المعوية الصحية ، مثل حمض اللاكتيك والبكتيريا المشبعة ، على الحفاظ على حاجز معوي قوي يحافظ على البكتيريا السيئة.

2-يمنحك شعور الشبع لفترة أطول

تناول اللوز يعتبر وجبة مثالية لتلبية رغبات الوجبات الخفيفة ومنع الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، و يعمل البروتين والألياف والدهون معًا للحفاظ على شعورك بالشبع . 


3-غني بالريبوفلافين

الريبوفلافين هو عنصر غذائي مهم يساعد في منع بعض المشاكل الجسدية ، بما في ذلك الصداع النصفي ، حب الشباب ، تقلصات العضلات ، متلازمة النفق الرسغي ، سرطان عنق الرحم ، وبعض اضطرابات الدم ، ويمكنك الحصول عليه إذا تناولت 20 حبة لوز في اليوم لتحصل على الكمية التي يحتاجها جسمك من هذه المادة . 

4-يزيد عملية التمثيل الغذائي

يحتوي 20 حبة لوز أيضًا على كميات من فيتامينات ب المعقدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي ، الثيامين والنياسين وفيتامين ب 6 والفولات ، كما أن الأبحاث تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للوز يوفر زيادة تصل إلى تزيد معدل التمثيل الغذائي بنسبة 15%  . وهذا يؤدي إلى زيادة حرق الدهون والخصر .

5-يحافظ على قوة العظام

يمكن أن يساعد تناول 20 حبة لوز يوميًا في الحفاظ على عظامك قوية، و القيام بذلك يوفر حوالي 20٪ من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم والفوسفور، وتعمل هذه العناصر الغذائية معا لزيادة كثافة العظام . 

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