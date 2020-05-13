لا تتوقف عن تناوله يوميًا .. اللوز يحمي من أمراض خطيرة

يعتبر اللوز من المكسرات التي تمد الجسم بالفيتامينات وتحميه من الامراض المختلفة، لذلك كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد اللوز :
إقرا أيضا :
صحتك في ياميش .. 10 فوائد غير متوقعة للوز
١- يساهم اللوز في تنظيم الضغط في الجسم
٢- تناول اللوز يساهم في حماية القلب والشرايين
٣- تناول اللوز أيضًا من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية
٤- يحتوي اللوز على نسبة عالية من ((البيتا كاروتين )) التي تساعد على تحسين الرؤية
٥- فوائده مهمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عمومًا
٦- اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية
٧- يحتوي اللوز على كمية عالية من ((البروتينات )) التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي
٨- بسبب احتوائه على نسبة عالية من ((فيتامين E )) الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يحمي من انقسام الخلية ويساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان
١- يساهم اللوز في تنظيم الضغط في الجسم
٢- تناول اللوز يساهم في حماية القلب والشرايين
٣- تناول اللوز أيضًا من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية
٤- يحتوي اللوز على نسبة عالية من ((البيتا كاروتين )) التي تساعد على تحسين الرؤية
٥- فوائده مهمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عمومًا
٦- اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية
٧- يحتوي اللوز على كمية عالية من ((البروتينات )) التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي
٨- بسبب احتوائه على نسبة عالية من ((فيتامين E )) الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يحمي من انقسام الخلية ويساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان