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مرأة

لا تتوقف عن تناوله يوميًا .. اللوز يحمي من أمراض خطيرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:00 م
فوائد اللوز
فوائد اللوز
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آلاء حسن
يعتبر اللوز من المكسرات التي تمد الجسم بالفيتامينات وتحميه من الامراض المختلفة، لذلك كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد اللوز

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١- يساهم اللوز في تنظيم الضغط في الجسم

٢- تناول اللوز يساهم في حماية القلب والشرايين

٣- تناول اللوز أيضًا من ضمن أفضل الأطعمة التي تنمي من القدرات الذهنية

٤- يحتوي اللوز على نسبة عالية من ((البيتا كاروتين )) التي تساعد على تحسين الرؤية

٥- فوائده مهمة للمعدة والقولون والجهاز الهضمي عمومًا

٦- اللوز وحليب اللوز مهم فهو من المكسرات المهمة والتي تساعد على بناء الكتل العضلية

٧- يحتوي اللوز على كمية عالية من ((البروتينات )) التي تحمي من تلف الأنسجة والخلايا بسبب العلاج الكيميائي

٨- بسبب احتوائه على نسبة عالية من ((فيتامين E )) الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يحمي من انقسام الخلية ويساهم في الحماية من الإصابة بالسرطان
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