تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولة للمرور علي مستشفي القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة ، والحضانات، وأعمال التطوير بشبكة الكهرباء، وتحويلها إلي المحول الجديد والذي يبلغ طاقته ٣٣٠ كيلو وات، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٣ مليون جنيه دعم من ميزانية مديرية الشئون الصحية، لتشغيل الأقسام الطبية بالمستشفي وخاصة الحرجة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. تفقد وكيل الوزارة قسم

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وشدد و كيل الوزارة علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية من الأطباء وهيئة التمريض بأماكن العمل.



