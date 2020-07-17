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محافظات

تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:48 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع الخدمات الطبية
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محمد الطحاوي
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولة للمرور علي مستشفي القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
 
تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، وأعمال التطوير بشبكة الكهرباء، وتحويلها إلي المحول الجديد والذي يبلغ طاقته ٣٣٠ كيلو وات، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٣ مليون جنيه دعم من ميزانية مديرية الشئون الصحية، لتشغيل الأقسام الطبية بالمستشفي وخاصة الحرجة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
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وشدد وكيل الوزارة علي سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية من الأطباء وهيئة التمريض بأماكن العمل.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة التأكد من إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.
تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات
تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات
تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات
تطوير شبكة الكهرباء بـ ١.٣ مليون جنيه.. وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى القنايات
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