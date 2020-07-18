AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 16.02 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 18/يوليه/2020 - 06:01 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية الرئيسية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي  15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع. 

اقرأ أيضًا:

وسجل سعر اليورو 18.11 جنيها للشراء و18.31 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.93  جنيها للشراء و 20.18 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.81 جنيها للشراء، و 16.97 جنيها للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.74 جنيها للشراء و1.77 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيها للشراء و 14.99 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الجمعة 29 -5-2020

الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 5-7-2020

اليورو يسجل 18.27 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

روان بن حسين .. زواج بدأ بالاغتصاب وانتهى بمرض جنسي خطير

إلغاء ضريبة القيمة المضافة| ترحيب أزهري وبرلماني بتعديل قانون بيت الزكاة

طريقة عمل دجاج تكا.. فيديو

القبلة بـ 50 جنيها.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية