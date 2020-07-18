الدولار يسجل 16.02 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية الرئيسية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.11 جنيها للشراء و18.31 جنيها للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.93 جنيها للشراء و 20.18 جنيها للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.81 جنيها للشراء، و 16.97 جنيها للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.74 جنيها للشراء و1.77 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيها للشراء و 14.99 جنيها للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.