التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد ولا مشاكل حتى الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية استمرت اليوم بشكل طبيعي في اللجان، حيث أدى 46 ألفا و767 طالبا/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 192 مادة في نوعية (التعليم الصناعي)، داخل 577 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وتابعت لجنة الإدارة صناعي ثلاث سنوات بقطاع القاهرة: لجنة مكارم الأخلاق المعمارية بنين، ولجنة رقي المعارف الصناعية بنات، ولجنة ناصر الصناعية بنات، وذلك للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وأعمال التطهير والتعقيم، والتأكيد علي الالتزام بمواعيد فترات الامتحانات العملية حسب الجدول المعلن.





كما قامت لجنة الإدارة صناعي خمس سنوات بمتابعة لجنة الزاوية الحمراء المتقدمة، وتم التأكيد على تسليم طلاب مناقشة المشروع مستلزمات الوقاية.