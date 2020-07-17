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محافظات

ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ فى القليوبية إلى 56 متقدما

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:03 م
ارتفاع عدد مرشحي
ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ فى القليوبية إلى 56 متقدما
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 56 مرشحا مع غلق باب الترشيح، بعد تقدم 5 مرشحين مستقلين بينهم سيدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 مرشحين.
المرشحون الجدد هم وفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب حاصلة على دكتوراة في علم الاجتماع ومحمد وجية زكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي وأحمد عبد الفتاح عبد العزير كفرفرسيس بنها محامي وأحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني شبرا الخيمة محاسب ونزيه مكاوي محمد يوسف شبرا شهاب محامى.

كانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 51 مرشحا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ 6 الفردية للمحافظة.

فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول والخروج.

كما ألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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