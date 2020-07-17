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رياضة

مرتضى منصور: إحنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إقامة جولة لمسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية داخل النادى الأبيض.  

يأتي هذا لمشاهدة المسجد الجديد والفندق الخاص باللاعبين، بالإضافة إلى مشاهدة حديقة حسن شحاتة، حيث يعقد مرتضى منصور جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية.


وأكد مرتضى منصور أنه سيتم إنشاء استاد جديد سيحمل اسم النادى وليس اسمه الشخصى، قائلًا: "الاستاد الجديد للنادى سيكون اسمه استاد الزمالك، أنا مابحطش حاجة باسمى".

وأضاف أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، وأن النادي أصبح قادرا حاليًا على شراء أى لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.


وأضاف مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر النادى، أنه أقام هذا المؤتمر لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلًا: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسى فى قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادى الوطنية".
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