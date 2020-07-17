مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، ردود الأفعال حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية بالأمس.





وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا، أثار قلق، رجب طيب أردوغان والميليشيات المسلحة.





وأوضح مصطفى بكرى، أن خالد المشرى المسئول فى حكومة الوفاق الليبية، أدعى أن شيوخ وأعيان القبائل الليبية أنهم عملاء، معقبا: "انظر لنفسك فى المرأة، العملاء هم من يستدعون المرتزقة الأتراك لإذلال الشعب الليبي".





وتابع بكرى قائلا:" مشايخ وأعيان ليبيا الذين حضروا لمصر شرفاء أرادوا الأمن والسلام لبلدهم ليبيا.