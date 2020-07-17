في شهر العسل .. شقيقة محمد رمضان على البحر مع زوجها

نشرت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها على البحر في شهر العسل مع زوجها، بعد إعلان زواجهما في شهر يونيو الماضي.
وعلقت شقيقة محمد رمضان، على صورها مع زوجها، قائلة: «ربنا يخليك ويحفظك لية .. اطيب وأحن زوج فى الدنياااااا»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات على الصورة.
واحتفلت إيمان، شقيقة محمد رمضان، بعقد قرانها على زوجها، حسام أحمد، يوم الإثنين 18 من مايو، وأقيم حفل الزفاف بعدها في الأول من يونيو الماضي.
من جهة أخرى، حقق الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليًا عبر قناة dmc الفضائية.
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.