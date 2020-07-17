تنفيذ سوق حضاري بـ3.8 مليون جنيه في الفرافرة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن انتهاء مشروع السوق الحضاري بمركز الفرافرة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائي على مساحة 2456 م2.





أكد الزملوط، خلال تفقده للسوق اليوم بمدينة الفرافرة، تكليف الجهاز التنفيذي بالمركز، بتوفير إجراءات التأمين ووسائل السلامة المهنية داخل السوق الذي بلغت تكلفته ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيجري طرحها للشباب من أبناء المركز.

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وأعلن المحافظ ايضا، عن تنفيذ مشروع إنتاج داجني بمركز الفرافرة يتضمن عنبر مجهزين بأحدث الأجهزة التي تتضمن حساسات قادرة على التحكم الذاتي لجميع خطوات ومراحل النمو، وذلك لإنتاج 20 ألف طائر في الدورة الواحدة بتكلفة 5 ملايين جنيه.





أكد الزملوط، خلال تفقد المشروع بمركز الفرافرة اليوم، استعداد المحافظة تقديم كافة التيسيرات للتوسع في مثل هذه المشروعات التي تهدف إلى توفير اللحوم البيضاء للمحافظة والمحافظات المجاورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.





كما أعلن، عن تنفيذ مشروع استثمار زراعي بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة على مساحة 1140 فدانًا لزراعة محاصيل البطاطس والفول السوادني، وذلك باستخدام وسائل الري الحديثة.





أكد الزملوط، أن المحافظة تشجع التوسع في مثل هذه المشروعات التي لا تستهلك المياه وتحقق إنتاجية عالية وعائد اقتصادي مرتفع، مما يسهم في الحفاظ على مخزون المياه الجوفي، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج.





وفي ذات السياق قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز الفرافرة، زيادة رسوم خروج محصول البرسيم الحجازي من مراكز المحافظة.









أكد الزملوط، أن القرار جاء بناء على رأي اللجنة المشكلة لدراسة الرسوم المقررة على محصول البرسيم الحجازي، وذلك تلاحظ انتشار زراعات البرسيم الحجازي وهو أحد المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه، مع تخفيض عدد ساعات عمل الآبار التي تتولى زراعة هذا النوع.



