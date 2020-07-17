بكرى: قيمة التصالح فى مخالفات البناء لا تزيد عن 2000 جنيه للمتر المسطح.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء أكد على كل مخالفة على حدة حسب النصوص الواردة فى اللائحة التنفيذية.





وأضاف بكرى بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه لا تزيد قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن 2000 جنيه للمتر المسطح.





وأشار بكرى، إلى أن المادة الخامسة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، أوضحت الفرق بين المناطق المتوسطة والفاخرة، لافتا إلى أنه لا يجوز التساوى بين المخالفات في المناطق المشار إليها.





وأضاف بكرى، أنه بالرغم من فتح باب التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء منذ عام إلا أن الجهات الإدارية لم تقم بدورها.