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رياضة

محمود متولى يقضي إجازته في حمام السباحة.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:26 م
محمود متولى
محمود متولى
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محمد بدران

نشر محمود متولى  لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمود متولى ، داخل حمام سباحة فى الساحل الشمالى، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مرتديا ملابس البحر، نالت إعجاب مُتابعيه".


ويُعد "محمود متولى"، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.


يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن موافقة الحكومة على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وبدأت عودة النشاط الرياضي، يوم 20 يونيو الماضي، حيث بدأت الأندية، التدريبات، مع اتخاذ تدابير وقائية.

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#dayoff 💆🏻‍♂️

A post shared by Mahmoud Metwaly Official (@mahmoudmetwaly4) on

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