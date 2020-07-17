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توك شو

المطرب أحمد جمال: الجيل الكبير أكثر تفاعلا مع الأغانى الوطنية من الشباب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:51 م
المطرب أحمد جمال
المطرب أحمد جمال
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حمزة شعيب
قال المطرب الشاب أحمد جمال، إن الجيل الأكبر هو الأكثر تفاعلا مع الأغانى الوطنية من الشباب لأنه الأكثر وعيا وإحساسا بالحالة الوطنية، لكن الأجيال الصغيرة الآن أصبحت أيضا مقبلة على ذلك النوع من الأغانى.

وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن الشئون المعنوية تقوم بدور عام فى تغذية الروح الوطنية داخل الشباب، كذلك الأعمال الوطنية أصبح لها دور مثل مسلسل"الاختيار" الذى كان دافعا كبيرا للصغار والشباب وجعلهم يتمنون أن يكونوا من أبطال الجيش.

وواصل المطرب الشاب أحمد جمال، أنه عند تقديم أى عمل جديد وبما فيها الأغانى الوطنية يبحث عن الحالة الذى لم يغنيها من قبل ويغنيها، قائلا: "عاوز أغنى لكل حاجة للحب والشباب والوطن، وعاوز أوصل للكبار قبل الصغار".

واختتم "جمال" أنه كان من المقرر صدور أغنية بعنوان "كان فى بطل" فى يوم الشهيد المصرى المقرر له 9 مارس، لكنها لم تصدر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تصدر قريبا مع احتفالات أكتوبر.

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