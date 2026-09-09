محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة وتجهيز المقر الدائم لجهاز شبكات المرافق

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتجهيز المقر الدائم لجهاز معلومات شبكات المرافق بالخارجة، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محمد عز مدير الجهاز، وذلك في إطار متابعة خطة المحافظة لتطوير مقار الجهات الخدمية ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات العمل.

واطلعت المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمقر، والتي تشمل أعمال تجهيز مكاتب خدمة العملاء و المكاتب الإدارية وغرف ال IT، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ورفع كفاءة مقر الضرائب العقارية الملحق بالمبنى؛ لتطوير المظهر الحضاري للمبنى بالكامل.

وأكدت أن تطوير مقر جهاز شبكات معلومات المرافق يأتي في إطار منظومة تحديث بيانات شبكات المرافق بالمحافظة، ودعم أعمال التخطيط والتنفيذ للمشروعات المختلفة.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي الموقع المقترح بحي البري؛ لإنشاء "مسجد مصر " أحد الصروح الدينية على مستوى الجمهورية والمزمع تنفيذه ليكون السادس من نوعه على مستوى المحافظات.