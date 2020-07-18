وزيرة التضامن:رفع كفاءة 4350 منزلًا وإجراء 5000 عملية جراحية وتطوير 18 مدرسة وحضانة في 11 محافظة بـ حياة كريمة

أكدت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت حتى الآن ما يزيد على ٩١% من التدخلات التي تستهدف تنفيذها، وأن تكلفة التدخلات التي تمت حتى الآن وصلت إلي ٥١٧ مليون جنيه، من إجمالي ٦٧٥ مليون جنيه خصصت لقرى المرحلة الأولى، منها ١٠٠ مليون جنيه تم توجيهها للتمكين الاقتصادي بالقرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من المبادرة من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة، ونحو ١٠٠ مليون جنيه لتمويل أنشطة وخدمات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأضافت القباج فى تصريحاتها أن المبادرة يتم تفيذها فى ١٤٣ قرية في ١١ محافظة كمرحلة أولى، مشددة على أن ما تم تنفيذه في المحور الخاص بسكن كريم؛ ١٠١٩ وصلة مياه من إجمالي ٢٦٣٨ وصلة مستهدف تركيبها، و٦٠٠ وصلة صرف من إجمالي ٨٠٠ وصلة، وتركيب ٥٨٨٤ سقفًا للمنازل ويُستهدف الوصول إلى ٨٣٨٥ سقفًا، ورفع كفاءة ٤٣٥٠ منزلًا من إجمالي ٧٢٩٦ منزلًا مستهدفًا.





وأشارت وزيرة التضامن إلى ان أن المبادرة نفذت في محور التدخلات الصحية الخاصة بالقرى؛ ٤٣ قافلة بيطرية و١٧٥ قافلة طبية، وأجرت ١٠٦٠ عملية جراحية عملية، و٣٩٢٠ عملية عيون فيما وفرت ٩١٥٠ نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى ١٧٨٠١ نظارة، كما أن المبادرة طورت ضمن تدخلاتها التعليمية في القرى المستهدفة؛ ٨ مدارس وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت ١٠ حضانات وتستهدف تطوير ٣٣ حضانة أخرى.



