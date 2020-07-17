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باحث: توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب عالمية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:54 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصارباحث: توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب ع
فتح محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، النار على النظام التركي، مشيرا إلى أن هذه الدولة لا تريد الخير لأحد. 

وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن أوروبا ترغب في حل سلمي بليبيا، بينما أردوغان يستغل صبر المجتمع الدولي عليه، ويستغل العلاقات التي كانت موجودة في السابق.

وتابع الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن تركيا ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي، مستدركا أن المواطن الأوروبي يستشعر خطر التواجد التركي في ليبيا. 

وأكد محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب عالمية تقع في ليبيا. 

وأكمل الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن أردوغان لا يأبه بانهيار الاقتصاد في تركيا، لأنه يعتمد على تمويله من قطر، كما أنه من الوارد نقله المرتزقة في أوروبا لتحقيق أحلامه أو يكونوا من الخلايا النائمة.

وواصل الباحث أن : "أردوغان ينتهك كل القوانين الدولية وما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يأبه لأي شيء".
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